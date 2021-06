Kontaveit kohtub Inglismaal suure slämmi võitjaga

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 29.) läheb Eastbourne’i WTA-turniiri avaringis vastamisi venelanna Svetlana Kuznetsovaga (WTA 39.). 35-aastase Kuznetsova puhul on tegemist endise absoluutse tipuga, kes on üksikmängus võitnud kaks suure slämmi turniiri. Parimal juhul oli ta 2007. aastal maailma teine reket. Kontaveit ja Kuznetsova on seni omavahel kohtunud kahel korral. Mõlemad lahingud on toimunud Rooma turniiril, kus 2018. aastal võitis eestlanna 7:5, 7:5 ja mullu venelanna 4:6, 7:5, 6:3.