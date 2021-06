Tänak laupäeva rikkunud tehnilisest apsust: keeruline, kui sõitja mitte midagi ei näe

Tänak selgitas, et probleemi üritati lahendada mitmel erineval moel, kuid need ei kandnud vilja. Kuigi teistele vihma kätte jäänud sõitjatele tekitas palju probleeme ka libedaks muutunud teed, siis Tänaku jaoks oli see antud olukorras kõige väiksem mure.

Kuigi Tänak kaotas ligi kaks minutit ja langes neljandaks, siis arvab ta endiselt et oluline on võistlusel kindlalt lõpuni tulla. «Homne on paljunõudev. Ka meeskondlikust perspektiivist on oluline finišisse jõuda. Hoiame fookust,» ütles Tänak lõpetuseks.