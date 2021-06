STATISTIKAPOMM ⟩ Prantsusmaa pole suurturniiril kunagi kaheksandikfinaali kaotanud

Viimati 1988. aastal EM-finaalturniirilt välja jäänud Prantsusmaale on see järjestiku juba kaheksas EM-finaalturniir. Viimasel, 2016. aastal peetud EMil jõudis Prantsusmaa finaali, kus kaotas lisaajal 0:1 Portugalile. Euroopa meistriks on Prantsusmaa kroonitud kahel korral – 1984. ja 2000. aastal.

Jalgpalli suuturniiridel pole Prantsusmaa kunagi kaheksandikfinaali kaotanud. Viis kaheksandikfinaali on võidetud MMil (1986 vs. Itaalia, 1998 vs. Paraguay, 2006 vs. Hispaania, 2014 vs. Nigeeria ja 2018 vs. Argentina) ning üks EMil (2016 vs. Island)