«Võrkpallijuttude» 12. saate teemaks on senised EM-finaalturniirid. Kert Toobal, Ardo Kreek ja Oliver Venno on alates 2009. aastast esmakorselt EMile pääsenud koosseisust tänaseni koondises tegevad. Venno ja Kreek meenutasid, milline oli esmakordselt finaalturniirile pääsemise tunne ja mis on ülejäänud turniiridest enim meelde jäänud.