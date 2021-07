FOTO ⟩ Tallinnasse saabunud Hyundai tiimipealik Adamo andis koroonatesti

Et lihtsustada ja kiirendada välismaalt saabujate testimisprotsesse lõi SYNLAB koguni kolm spetsiaalset testimispunkti. Ühe Tallinna lennujaama pagasialasse, kus saavad proovi anda ka öiste lendudega saabujad. Teise Tartu Raadimõisa hotelli, Eesti Rahva Muuseumis asuva Rally Estonia võistluskeskuse lähedale, ja kolmanda võistluskeskuse tehnoparki, kus laupäeval ja pühapäeval saavad end testida need, kes vajavad Eestist lahkumiseks sertifikaati.

Rally Estonia õnnestumise nimel teeb kogu SYNLABi meeskond lisapingutusi – laboris on sisse seatud lisaprotsessid, et kõik sõitjad ja meeskonnad võiksid turvaliselt võistlemisele pühenduda. Tartu ja Tallinna vahel on käima pandud kiirem testide logistika jne. Kuigi kiirtestid on juba laialt levinud kasutatakse testimisel kõige usaldusväärsemat PCR meetodit. Osalejad saavad valida, kas soovivad anda ninaneelu või kurgmaterjaliga proovi.