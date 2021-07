Adamo: pean olema diplomaatiline, aga kõik eeldasid Rovanperä ja Tänaku duelli

Kahte esimest lahutas laupäeva pärastlõunaks 35,7 sekundit. Küsimusele, kas Rovanperä on kiirem põhjusel, et on saanud rohkem WRC-autoga sõita, vastas Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: «Ma ei usu, et asi on väheses ralliauto istumise võimaluses. Ma ei tea, mida Craig saaks rohkem teha. Aga kõik teadsid, või vähemalt eeldasid, et sellest rallist tuleb Rovanperä ja Tänaku duell. Peame muidugi diplomaatiliselt rääkima, aga nii on. Nemad pididki teistest kiiremad olema. Aga me kõik teame, mis Otiga juhtus.»