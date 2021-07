PM TOKYOS ⟩ Udam: päris tihti on esimene sõit kopsutapja ja teises on keha juba pingutuseks valmis

Udami hinnangul ei liikunud neljapaat eelsõidus nii vabalt, kui oleks pidanud. «Me ei saanud tõmbevabadust sisse. Ei olnud tunda, et paat oleks vaba, kuigi kiirus oli iseenesest olemas. Võib-olla surusime liiga palju vabaduse arvelt. Teine 1000 meetrit oli selle võrra raskem ja me ei suutnud Poolale ja Itaaliale vastata,» selgitas ta.

27-aastase sõudja sõnul võis oma rolli mängida ka kahe kuu pikkune võistluspaus. «Võib-olla oli võistluspaus natukene pikk. Eelsõit võis meile olla nagu lahtisõit, et kehale hoop anda. Päris tihti on nii olnud, et esimene sõit on kopsutapja ja teises on keha juba pingutuseks valmis.»