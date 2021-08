Eestlannad US Openi eel: Kontaveit mängib öösel, Kanepi oli võidukas

Kolmel järjestikusel turniiril kohe avaringi järel reketid kokku pakkinud Kontaveit (WTA 29.) on ennast üles andnud Clevelandi WTA-turniiril, kus tema avaringi vastaseks on 27-aastane ameeriklanna Lauren Davis (WTA 95.). Too kohtumine leiab aset öösel vastu teisipäeva, kui tugineda ajaloole, võiks edu saata Kontaveiti, kes alistas viis aastat tagasi Nottinghamis toimunud muruturniiril ameeriklanna kindlalt 6:3, 6:1.