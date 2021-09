Olümpiamängudel hilisemale võitjale Prantsusmaale veerandfinaalis kaotanud Poola alustas EMi kaotatud geimidega, kuid on seejärel võtnud neli 3:0 võitu järjest. Kaheksa parema hulgas tehti säru näiteks Venemaale.

Sloveenia on saanud EMil kaks kaotust, jäädes alla Tšehhile ja Itaaliale. Aga ülejäänud viiest mängust on tulnud neli 3:0 ja üks 3:1 võit. Selge favoriit on siiski Poola, ehkki sloveenid pole kindlasti papist vastased.