Ogier ei usu, et kunagised kogemused võiks Akropolises liiga määravaks saada

37-aastane prantslane tuhises Kreeka karmidel kruusateedel esimest korda juba 2009. aastal ning just sealt pärineb tema karjääri esimene poodiumikoht: Citroen C4 WRCga kihutanud Ogier' tuli võidukihutamisel Mikko Hirvoneni järel teiseks.

Aasta hiljem Akropolise ralli MM-kalendrisse ei kuulunud, kuid 2011. aastal olid kreeklased taas võõrustajateks ning see Ogier'le sobis, sest siis tõusis poodiumi kõrgeimale astmele just tema.

Ülejäänud kaks Kreeka mälestust nii meeldivad pole, 2012. aastal Škoda Fabia S2000 roolides platseerus ta seitsmendaks, aasta hiljem juba Volkswageni tehasetiimi värvides kihutades, tuli tal tehniliste tagasilöökide tõttu leppida kümnenda kohaga.

Rohkem polegi Ogier' Kreekas võistelnud, mistõttu on tal ülimalt hea meel, et see võidukihutamine taas WRC-kalendrisse lisati. «See on väga tore. Akropolis on üks nendest rallidest, mis on ennast WRC-sarja ajalukku kirjutanud ja oleme seda aastaid igatsenud. Tegemist on ka riigiga, mis mulle väga-väga meeldib, seega ootan väga uuesti sinna minemist,» lausus Ogier.

Konkreetsest rallist rääkides leidis aga prantslane, et tema varasemad kogemused ei pruugi mäekõrgust eelist anda. «Mõistagi on mul tänu kogemustele mingi ettekujutus sellest, mida oodata, kuid tegemist on ikkagi uue ralliga ning usun, et kõikidel tuleb kirjutada uus legend. See on tegelikult alati tore, kui kõik alustavad samast stardikohast,» jätkas Ogier.

«Olen mõistagi kursis, et tegemist on ralliga, kui teepuhastamine saab olema väga väljakutsuv, kuid samal ajal on see meeldiv, kuna see tähendab, et olen parimas võimalikus positsioonis võitluses MM-tiitli pärast. Mõistagi teeme kõik endast oleneva, et oma [38 punktilist] edumaad [Elfyn Evansi ees] hoida,» lausus suurmeister lõpetuseks.