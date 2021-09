Schumacheri abikaasa: ta on teistsugune, aga ta on siin

«Privaatne tähendab privaatset, nagu ta alati ütles. On väga oluline, et ta saaks jätkata oma privaatelu nautimist nii palju kui võimalik. Michael kaitses meid alati, nüüd kaitseme teda,» lausus Corinna.

Milline näeb välja perekonna igapäevaelu? «Elame koos kodus. Käime teraapias. Teeme kõik, et Michaelil oleks parem ja ta tunneks end mugavalt. Tahame, et ta tunneks meie perekonda ja sidet. Anname endast kõik ja liigume eludega edasi,» vastas Corinna.

Sakslanna tõstis esile, et vormelikarjääri jooksul sai Schumacher harva vigastada. «Ta pääses võidusõitudelt pea alati turvaliselt. Olin kindel, et inglid hoiavad tal silma peal. Ma ei tea, kas see oli minu enda ehitatud kaitsemüür või lihtsalt naiivsus, aga ma ei arvanud kunagi, et temaga võiks midagi juhtuda. Ma ei ole jumalat juhtunus süüdistanud. Õnnetus oli lihtsalt väga halb õnn,» lausus Corinna.