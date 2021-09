Kümme millimeetrit maksis kergejõustikuässale valusalt kätte

Nimelt selgus, et raja 2:09.22-ga läbinud staieri jalanõud olid lubatust paksema tallaga. Ametlikult on säärastel võistlustel lubatud kuni 40 mm paksused tallad, kuid Hurisa jalanõu põhi oli 50 mm ehk sentimeeter üle normi.

«Me rõhusime jooksu eel toimunud tehnilisel koosolekul ka jalanõudele. Kahjuks ei jäänud meil muud üle, kui sportlane diskvalifitseerida,» lausus võistluse üks korraldajatest Hannes Langer lisades veel, et oma võistlusavalduses oli Hurisa kirja pannud teistsugused jalanõud.

«Tegemist on esimese korraga, kui midagi sellist juhtub. Olen üpriski kindel, et edaspidi hakkavad aset leidma mingit sorti kontrollid, et vältida suurüritustel millegi säärase kordumist,» jätkas Langer.