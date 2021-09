Helmut Marko: Mercedes valetab Hamiltoni vigastuste kohta

FOTO: HOCH ZWEI via www.imago-images.de/SCANPIX

Lewis Hamiltoni ja Max Verstappeni avarii Monzas. FOTO: HOCH ZWEI via www.imago-images.de/SCANPIX

Max Verstappeni ja Lewis Hamiltoni kokkupõrge Itaalia GP-l on jätkuvalt kuum teema. Red Bulli nõuniku Helmut Marko sõnul on Mercedes ajanud konflikti kunstlikult suuremaks. 78-aastane austerlane süüdistas Mercedest isegi selles, et nad valetasid Hamiltoni vigastuste kohta.