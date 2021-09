Paarimehest ilma jäänud WRC-sõitja laenab kaardilugejat MM-sarja liidrilt

Seni on Coria istunud WRC 3 klassi liidri Yohan Rosseli kõrval, kuid prantslane Soome rallil ei osale. Fourmaux ja Coria kokkulepe piirdubki praegu vaid Soome MM-ralliga. «Meid ootab ees suur väljakutse. Anname endast kõik, et olla konkurentsivõimelised. Meil on palju õppida, aga mulle on väljakutsed alati meeldinud,» lausus Fourmaux.