VIDEO ⟩ Conor McGregori aia taha läinud sooritus võõral spordialal osutus pilkealuseks

Nagu allolevast videost näha, ootas Cubsi mängija, et McGregor viskab palli talle kindasse. Sihtmärk võis küll selge olla, ent iirlase vise ei õnnestunud. Isegi Lev Jašini pantrihüpe poleks seda palli päästnud...

33-aastase McGregori sooritus on maailma spordimeedias teeninud palju vastukaja ja pilkeid. Tõsi, vaevalt see iirlast morjendab, sest tema tohutu enesekindlus on ju spordimaailmas teada-tuntud.