Tänak jahib Soomes kübaratrikki: meil on võimalus näidata, et suudame võitluses olla ka kiiretel rallidel

«Selle ralli iseloom on hoopis teistsugune. Suur osa rajast on selline, mida me pole varem näinud. Seega tuleb juba legendi kirjutades olla väga täpne. Ilm võib samuti palju muutuda ning see hoiab meid tähelepanelikuna. Teed on ühtaegu nii lõbusad kui ka väljakutsuvad,» ütles Tänak.