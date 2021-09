Solbergile loeb Soomes kaarti kaheksakordne USA meister

Solbergi kõrval istub järgmisel nädalavahetusel sõidetaval MM-etapil Drew, kes on alates 2011. aastast sõitnud koos kümnekordse USA meistri David Higginsiga. Neist kaheksa meistritiitlit võitis ta koos Drewga.

Praegu on mehed kokku leppinud koostöö vaid Soome ralliks. «Olen tänulik nii Solbergi perekonnale kui ka Hyundaile, kes andsid mulle selle võimaluse. See on küll raske ralli, kus uude autosse istuda, kuid oleme Oliveriga vanad meeskonnakaaslased ja peaksime kiiresti kohanema,» sõnas Drew.