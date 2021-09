Messi leidis endale Pariisis kodu, mille kuuüür on 20 000 eurot

RMC Sport kirjutab, et Messi on endale ja oma perele uue elukoha välja valinud. Tegemist on kahekorruselise majaga, kus on elamispinda 300 ruutmeetri jagu. Majas on neli magamistuba ning seda ümbritseb väike aed. Argentiinlase naabriteks saavad tema rahvuskaaslased Angel Di Maria ja Leandro Paredes, kes on mõlemad samuti PSG palgal.