Kontaveit edu fenomenist: naudin väljakul olemist ega pane endale pingeid peale

6:2, 7:5 võidetud finaalmängus kreeklanna Maria Sakkariga ei kaotanud Kontaveit ühtegi oma servigeimi. Seejuures esimeses setis kaotas ta oma servil ainult kaks (!) punkti. «Statistika on tõepoolest hea, samas ma ei tundnud, et see olnuks midagi erilist. Üritasin igas olukorras säilitada valmisoleku, et pall võib tagasi tulla, et peab kogu aeg edasi mängima. Olingi alati valmis, kui pall tagasi tuli, mängisin iga punkti pikalt läbi. Ta ka eksis vahel, aga nägin paljude punktidega päris palju vaeva,» selgitas Kontaveit edu aluseid.