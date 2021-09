Kas FC Flora hakkab juba tihedale graafikule lõivu maksma?

«Arvan, et küsimus ei olnud motivatsioonis, vaid pigem natuke kuhjunud väismusega meie meeskonnas. Kindlasti polnud asi tahtmises, loomulikult tahtsime siit kolme punkti. Kindlasti on see (mitmes sarjas korraga mängimine - toim) meie jaoks väljakutse ja me oleme natuke uues olukorras, aga mingisuguseid vabandusi me tuua ei taha, ei saa, ei ole mõtet. Olukord on väljakutsuv, aga me peame õppima häälestuma ja ümber lülituma nende mängude vahel. Selge on see, et väga head hoogu kogu aeg kõikides mängudes ja sarjades on väga raske säilitada. Peame õppima sellest üle olema,» ütles Flora peatreener Jürgen Henn mängu järel Soccernet.ee ülekandes.