Venemaa spordil on teatavasti viimaste aastate dopinguteemade tõttu niigi rasked ajad, venelasi ei lubata oma lipu all olümpiamängudele. Nüüd tabas meie idanaabreid järjekordne hoop ning nad loodavad, et vähemalt rahvusvaheliselt see uusi sanktsioone kaasa ei too.