Toyota rallitiim teatab lähinädalatel kauaoodatud uudise

Toyota rallimeeskond pole veel järgmise hooaja koosseisu kinnitanud, kuid on andnud mõista, et ei soovi sõitjate osas teha olulisi muudatusi. Plaan on tiimis hoida Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja ka Sébastien Ogier, kes on küll teatanud, et stardiks vaid valitud etappidel. Kes võiks Ogier’ga hakata autot jagama, selle küsimusele peaks Toyota vastuse andma alanud kuu jooksul.