Messi, Neymari ja Mbappega mänginud PSG sai koduliigas kuiva kaotuse

See oli tänavu esimene kord, kui PSG pidi koduliigas punkte loovutama. Üheksast mängust on neil nüüd kaheksa võitu ja üks kaotus ning 24 silmaga hoitakse kindlalt esimest kohta. Nende järel tuleb Lens, kellel on üheksa mänguga koos 18 punkti. Stade Rennais on tabelis 11. positsioonil, neil on kirjas 12 punkti.