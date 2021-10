Breen õrritas rallifänne: ütleme nii, et olen Monte Carlos stardis

Viimased kolm hooaega on Breen kuulunud Hyundaisse, kuid pole kordagi saanud sõita täispikka hooaega. Tänavu on ta viie MM-ralliga suutnud teenida kolm poodiumikohta. Need tulemused tõestavad, et Breen väärib täiskohaga sõitja kohta. Seda suudab praegu talle pakkuda aga vaid M-Sport.

Kuigi iirlase enda jaoks on tulevik ilmselt juba selge, ei soostunud ta seda Soome ralli pressikonverentsil veel avaldama. «Ma arvan, et hakkama jõudma sinna, kus tulevik saab selgemaks. See on põnev aeg. Kõik tundub üsna positiivne. Ütleme nii, et olen Monte Carlos stardis,» teatas ta.