FOTO ⟩ Ultratriatleet Rait Ratasepp sattus Kanaari saartel liiklusõnnetusse

Sportlase ratas sai vigastada ja sellega sõitu jätkata ei saanud. «Rait liigub hetkel tagas Playitasesse, et vaadata, mis seis on, kas saab teise ratta, et 70 km veel ära sõita.

Rait on väga löödud, kuid katsub positiivne olla ja vaadata, kas ja kuidas edasi on võimalik. Selge on see, et täna tuleb pikk ja raske päev. Aga võtame sammu korraga,» kirjutati postituses.