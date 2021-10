Meedia: Sébastien Loeb sõlmis Fordiga lepingu ja naaseb MM-sarja

Kuigi Loebi lisandumine meeskonda on hindamatu väärtusega, siis mõnel MM-rallil osalev vanameister 2022. aastal tiitliheitlusesse ei sekku. M-Spordil on järgmiseks aastaks kehtiv leping Craig Breeniga, kes liitub nendega Hyundaist, lisaks on Wilson mõista andnud, et uuel aasta kuulub meeskonda Adrien Fourmaux.

Veel eelmisel nädalal rääkis M-Spordi tiimipealik Rich Millener, et Loebi liitumise vastu poleks tal midagi, kuid et leping pole veel allkirjastatud. «Sébastieniga koostöö tegemisel on praegu veel palju takistusi. Praegu pole läbirääkimised väga kaugele jõudnud, me pole kindlad, kas sellest saab asja või mitte. Temaga koostööd teha oleks tore, aga praegu on meie jaoks tähtsad muud eesmärgid,» rääkis Millener vestluses ajakirjanikega.