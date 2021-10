FOTOD ⟩ Ott Tänak õrritas rallifänne

Nüüd postitas saarlane ühismeediasse rallifännide õrritamiseks pildikollaaži, mille pealkirjaks pani «kerge eelvaade 2022. aastasse».

Seniste kommentaaride põhjal Tänak uuest neljarattalisest just liiga vaimustuses pole. Näiteks Hispaania MM-etapi eel lausus ta, et uued autod jäävad praeguse generatsiooni masinatele kõvasti alla.

«Nagu nimigi ütleb, pole see enam WRC-auto, vaid Rally1-auto. Kes vähegi tehnikast midagi teab, siis autod tulevad omajagu rasked ja mass on see, mis määrab palju. Kui auto läheb raskeks, kaob mängulisus ja seetõttu peab ka sõidustiil muutuma,» lausus eestlane.

Lisaks on nii Tänakut kui ka paljusid teisi häirimas kõrvalistuja istekoht, mis pole rallimeeste hinnangul ei mugav ega turvaline. «Ma olen näinud, kuidas Martin [Järveoja] istub ja see pole jalgadega inimese jaoks normaalne. Sõitjatel on jalgade jaoks ruumi, aga see, kuhu kaardilugejate tooli proovitakse panna, pole loogiline,» sõnas Tänak eelmisel nädalal.