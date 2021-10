Olümpiaks valmistuv Sildaru medalitele ei keskendu: tahan anda endast lihtsalt parima

«Õnneks on tegemist käevigastusega, ehk otseselt jalgade ja keha treenimist see seganud pole ja olen saanud teha kõike mida vaja. Lahast pean kandma paar nädalat ja kui on Austriasse minek, siis võistlen-sõidan sellega. Ma ei tea, kuidas see küll välja näeb, aga eks saab hakkama,» sõnas Sildaru, kes peab seetõttu endale nüüd paar numbrit suuremad kindad muretsema.