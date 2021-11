VIDEO ⟩ Kerr Kriisa teenis esimeses ametlikus kontrollkohtumises enim mänguaega ja sai kiita

20-aastane Eesti koondislane kuulus esimeses ametlikus sõpruskohtumises algviisikusse ning teenis mänguaega 26 sekundit üle 27 minuti. See oli selgelt tiimi kõrgeim näitaja. Tõsi, Kriisal polnud parim viskepäev: väljakult läbis korvirõnga 10st sooritusest vaid kaks. Lisaks viiele punktile kanti tema kontosse neli resultatiivset söötu.

Arizona uus peatreener Tommy Lloyd ütles kohtumise järel, et Kriisaga kaasneb loomulikult kiire korvpall. «See meeldib mulle tema juures väga,» märkis pealik.

Samas lisas ta, et kohati tuleks ka tempot veidi alla lüüa. Kehva viskepäeva pärast Lloyd aga muret ei tunne. «Kerr on väga hea viskaja ja jäin tema viskevalikuga rahule,» kiitis peatreener vaatamata sellele, et Kriisa tabas kolmeseid vaid 8/1.