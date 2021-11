VIDEO ⟩ Järjekordse kaotuse saanud Žalgirise mängijad pidid fännidele aru andma

Matši järel kogunesid Kaunase Žalgirise fännid kokku ning ootasid väljakult riietusruumi liikunud korvpallureid, et neilt viimase aja tulemuste kohta aru pärida. Žalgirise korvpallurid rivistusid sõnakuulekalt fännide ette ning selgitasid, mis meeskonnaga siis parajasti toimub. Fännid võtsid selgitused omaks ning ergutasid seejärel meeskonda edasi võitlema.

Kaunase Žalgirise hooaeg on alanud mitterahuldavalt. Euroliigas on Žalgirise kaotanud kõik kaheksa kohtumist. Koduses liigas on Žalgiris võitnud kaheksa kohtumist, kuid sai täna Rytaselt esimese kaotuse.