«Tahaks öelda, et me tahtsime võidelda. Teadsime, kui tähtis see siin peetud mäng on,» alustas Hermet. «Aga vastased olid algusest peale mänguks väga-väga hästi valmis, neil oli aega valmistuda. Nad panid meie kõik käigud algusest peale kinni.