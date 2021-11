JÄRELVAADATAV ⟩ Eesti Olümpiakomitee esitles kurikuulsat Team Estoniat

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul aitab Team Estonia Eesti senist spordisüsteemi täiustada ning pakkuda rohkem võimalusi sportlastele ja koondistele. «Team Estoniat vajame nii rahvusliku uhkuse kui eeskujude jaoks. Team Estonia võimaldab sportlastel valmistuda veelgi kvaliteetsemalt rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks. Kuid see annab ka selge sõnumi lootustandvatele noortele, meie järelkasvule – kui olete tõeliselt andekad ja töökad ning riskite valida profispordi, siis me hoolitseme teie eest!» ütles Sõõrumaa.

Team Estonia kogueelarve 2022. aastaks on 6,5 miljonit eurot. «Olümpiaalade sportlased saavad sarnaselt varasemaga olümpiaettevalmistuse toetusi, aga tänu Team Estoniale on võimalik nii osasid sportlaseid kui ka koondiseid täiendavalt toetada. Lisaks toetatakse 5 pallimänguala ja 5 mitteolümpiaala koondiste ettevalmistustegevust. Kõikidele Team Estonia sportlastele on tagatud tugiteenused, mille süsteemi väljatöötamine on üks Team Estonia prioriteete,» selgitas Team Estonia koordinaator Raido Mitt.