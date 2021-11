Alagrupi viimasest kohast pääsemiseks läheb ilmselt vaja võitu mõlemas detsembrikuises kodumängus. Ühest võidust piisab ainult juhul, kui esmalt alistatakse Strasbourg vähemalt kolme punktiga ning seejärel kaotab Strasbourg lisaks ka kodus Oostendele. Halvima stsenaariumi puhul tuleb grupis viimase kohaga leppida isegi juhul, kui võidetakse kaks viimast mängu, kuid teised kohtumised lõpevad nõnda, et kõik meeskonnad koguvad 3 võitu. Siis saab otsustavaks üldine korvide vahe, praegu on see Kalevil selgelt kehvim.