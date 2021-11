PM Mehhikos ⟩ Pettunud Sakkari: austan Anetti, aga mina kaotasin selle mängu

«See on pettumus. Mul olid ilmselgelt omad võimalused. Raske on sellise kaotusega leppida,» lausus Sakkari.

Oma viimasel servigeimil oli Sakkari 40:0 juhtimas, kuid Kontaveit suutis tasamängu välja võidelda. Siis algas aga tõeline närvide mäng, kus Sakkaril oli kasutada koguni viiel korral edu, ent küll lasi ta selle ise käest, küll manas Kontaveit hea äralöögiga tasamängu tabloole. Lõpuks sai Kontaveit servimurde kätte ja läks otsustavat setti 5:3 juhtima.

«Täna magasin oma võimaluse maha. Asi oli kindlasti minus. Muidugi mul on suur asutus Aneti mängu ja isiksuse vastu. Täna olin lihtsalt väga lähedal oma võimaluste realiseerimisele. See on järjekordne võimalus, mille luhtasin. Valus on,» ütles Sakkari, kelle sõnul peab ta vaeva nägema veel mentaalse poolega.