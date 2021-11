Sel nädalavahetusel selgub Monzas tänavuse hooaja autoralli maailmameister. Võimalus tiitel endale napsata on jäänud kahel mehel: Sébastien Ogier’l ja Elfyn Evansil. Toyota rallimeeskonnas sõitvad tiitlinõudlejad näitasid juba testikatsel, et on valmis üksteisele kõva lahingut andma.