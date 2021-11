Ogier naudib sõitmist, kuid Evans lubas tal elu raskeks teha

MM-tiitli eest sõitvad Ogier ja Evans on selgelt kaks kõige kiiremat meest. Nelja kiiruskatse järel lahutab kahte Toyota sõitjat 6,5 sekundit.

Ogier’ sõnul on Monza rallil keerulised olud, kuid mitte nii keerulised nagu mullu. «Vähemalt pole lund,» lausus ta.

Kaheksandat MM-tiitlit jahtiv prantslane on end autoroolis tundnud mugavalt. «Kui naudid sõitmist, siis oled üldiselt ka kiire. Ma pole ammu saanud rallit alustada hea seadistusega. Mul on hea meel, et praegu kõik sujub,» ütles ta.