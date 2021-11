NIMEKIRI ⟩ Eestile kaotanud Saksamaa pidi tegutsema enam kui tosina kõrgtasemel korvpallurita

NBAsse kuulub 2021/22 hooajal seitse Saksamaa kodakondsusega mängijat. Neist kõige nimekam on kahtlemata 28-aastane Dennis Schröder, kes liitus tänavu Boston Celticsiga. Varasemalt on ta aga kuulunud Los Angeles Lakersi, Oklahoma City Thunderi ja Atlanta Hawksi ridadesse. Tänavu on ta Celticsi eest visanud keskmiselt 17,5 punkti. 2018. aastal toimunud MM-valikmängudes kuulus Schröder Saksamaa koondisesse ning käis väljakul ka kohtumises Eestiga.