Kas Djokovic sai koroonasüsti kätte? Maailma esireket osaleb tähtsal turniiril Austraalias

Tennise maailma esireket Novak Djokovic pandi kirja aasta alguses Sydneyd toimuvale ATP karikaturniirile, kus ta veab Serbia koondist. See viitab, et seni koroonavaktsiini osas skeptiline olnud Djokovic on teinud meelemuutuse või juba vaktsiinisüsti kätte saanud. Austraalia lahtistel saavad mängida vaid tennisistid, kes on vaktsineeritud.