Selgus Kontaveidi ja Kanepi asetus Austraalia lahtistel

Aasta esimesele suure slämmi turniirile on koha taganud juba 104 naistennisisti. Kokku osaleb suurturniiril 128 tennisisti. Rahulikult võivad hingata aga kaks Eesti parimat tennisisti – Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi, kes on koha põhitabelis kindlustanud.

Esmakordselt karjääri jooksul suure slämmi turniiril esikümnesse asetatud Kontaveit on Austraalias turniiri seitsmes asetus. Kanepi teenis seevastu põhitabelis 73. asetuse, ent see tähendab, et ta võib juba esimeses ringis minna vastamisi maailma TOP 32 hulka kuuluva mängijaga.