Kõige populaarsemad WRC-uudised aastal 2021

Itaalia meistrivõistluste kavva kuulunud Sanremo rallil lõpetas Tänak Neuville'i järel teise kohaga. Vahe jäi vaid 3,9 sekundit, kuid tõsi on ka see, et tollel võistlusel oli tähtis asjade katsetamine, mitte võidukihutamine.

Ajakirjanikud uurisid pärast Rally Estoniat Ogier' käest, kas ta kavatseb veel Eestisse võistlema tulla? «Ära iial ütle iial, aga ma usun, et see võimalus on suhteliselt väike. See on kena riik paljude rallifännidega, kes on minuga sõbralikud. See on üks argument, aga tagasituleku plaane pole,» kõlas vastus.