Vene ralliäss tahab reeglitest kõrvale hiilida, et oma lipu all võistelda

Nimelt andis South Racing Can-Am meeskonna värvides kihutav duo end kõrberallile üles automaatselt, kui registreerimine avati, ega pööranud tähelepanu tõsiasjale, et Dakari kõrberalli on Rahvusvahelise autoliidu (FIA) värske ekstreemrallide MM-sarja (FIA Cross-Country Rallying World Championship) avaetapiks.

«Minu jaoks on see põhimõtteline küsimus. Statuut näeb ette, et nõnda ei saa me MM-sarjas startida. Meie kavatsema aga osaleda Dakari kõrberallil, mitte MM-etapil,» jätkas 30-aastane venelane, kel õnnestunud 2017. aastal quad'ide konkurentsis Dakaris ka võidutseda.