VIDEO ⟩ Loeb pühkis sõbra WRC-masinaga endalt roostet maha

Eelmise nädala alguses sai viimaks ametlikuks, et 47-aastane vanameister tõmbab uuel hooajal selga M-Spordi kombinesooni ning kihutab nende leeris teatud MM-rallidel. Kuigi osavõistluste täpne arv pole veel teada, on kindel see, et prantslane tuleb starti hooaja esimesel etapil Monte Carlos.