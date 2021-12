Politsei palus endise tippjalgpalluri tapmise eest vabandust

Pool aastat tagasi mõisteti korrakaitsja Benjamin Monk süüdi endise Aston Villa ründaja tapmises. Kuritegu ise leidis aset 2016. aasta 15. augustil, kui Monk reageeris koos paarilisega väljakutsele, milles öeldi, et tänaval on üks imelik mees, kes karjub. Hiljem on avalikustatud, et Atkinson põdes rasket haigust, mis mõjutas tema vaimset tervist.