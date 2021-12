Kisub jälle jamaks! Vähemalt kolmandik Euroliiga kohtumisest jäävad sel nädalal ära

Kui maailma eripaigus on kuri viirus juba mõnda aega segadust külvanud, siis Euroliiga oli pääsenud suuremate kadudeta. Eelmisel nädalal jäi ära Milano Armani ja Kaunase Žalgrise kohtumine, kuid ülejäänud 17. vooru matšid toimusid. Tõsi, ohumärgid olid õhus.

Sel nädalal ongi tõsine jama käes. Neljapäeval ja reedel pidanuks toimuma kõik üheksa 18. ringi lahingut, ent juba on kavast maas kolm: Istanbuli Fenerbahce – Madridi Real, Piraeuse Olympiacos – Moskva CSKA ja Milano Armani – Berliini Alba. Muide, need kõik pidid peetama homme.

Need ei pruugi jääda aga viimasteks mängudeks, mis edasi lükatakse. Näiteks eile teatas Lyon-Villeurbanne'i ASVEL, et kaheksa nende tiimi liiget, neli mängijat, andsid positiivse koroonatesti. Viiruseuss on sees ka Ateena Panathinaikoses ja Barcelonas.