BBC ja Serbia portaal sport- klub.rs lisavad, et endiselt on selgusetu, kas Djokovic lööb kaasa 17. jaanuaril Melbourne’is algavatel Austraalia lahtistel meistrivõistlustel.

Spekulatsioonid on kestnud nädalaid, teisipäeval valas õli tulle Djokovici PR-meeskond, teatades, et asjad liiguvad sobivas suunas. See juhtus pärast mitme Serbia meediakanali teadet, et Djokovic sõidab Melbourne’i.