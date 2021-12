VIDEO ⟩ Lehis olümpiakullast: see on teie võit, Eesti rahvas!

Beljajeva: «See teekond olümpiamedali jaoks on olnud väga pikk ja raske. Kümme aastat, mõne jaoks isegi rohkem. Meie kaelas on rippunud nii EM- kui ka MM-kuld. Just Tokyo OMil seisid tähed nii hästi, et meie unistus võita olümpiakuld viidi ellu. Tahan tänada kõiki meie toetajaid ja suur kummardus kõikidele meie treeneritele ja koduklubidele, kes on meid üles kasvatanud.