Serbia president: Djokovici ahistatakse

«Lõpetasin just telefonivestluse Novak Djokoviciga. Ütlesin meie Novakile, et kogu Serbia on temaga ja meie võimud teevad kõik, et maailma parima tennisemängija ahistamine võimalikult kiirelt läbi saaks,» kirjutas Serbia president Aleksandar Vučić Instagrami vahendusel.