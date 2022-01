Djokovic tunnistas, et osales koroonahaigena kahel üritusel

Instagramis tehtud postituses ütles maailma esireket, et tahab ümber lükata maailmas leviva valeinformatsiooni, mis puudutab tema tegevusi ja üritustel osalemisi detsembris, enne kui sai teada oma PCR koroonatesti tulemus.

Djokovic selgitas sotsiaalmeedias tehtud postituses, et pidi Prantsusmaa väljaandele L’Equipe antud intervjuu ajal ja pildistamisel olema karantiinis, sest oli koroonapositiivne. «Viibisin 14. detsembril Belgradis korvpallimängul ning hiljem sain teada, et mitmed seal osalenutest olid koroonapositiivsed.

18. detsembril käisin Belgradis enda tennisekeskuses ja andsin ammu kokkulepitud intervjuu. Tegin kõik, et intervjuu ajal distantsi hoida, maski võtsin peast vaid pildistamiseks. Pärast seda läksin koju isolatsiooni. Tunnistan, et tagasi vaadates oli see viga ja ma pidanuks intervjuu ära jätma,» põhjendas Djokovic.