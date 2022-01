Ronaldo seadis endale eesmärgi, milleni on jõudnud vaid üksikud

ESPNile antud intervjuus ütles portugallane, et tema vägitegudele vutiplatsil saab kaasa elada veel mõnda aega. «Geneetiliselt tunnen, et olen 30-aastane. Hoolitsen oma keha ja vaimu eest hästi. Õppisin hiljuti seda, et pärast 33. eluaastat võib keha veel hästi toimida, kuid õige lahing tuleb pidada just vaimuga,» sõnas Ronaldo.