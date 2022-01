Tänak selgitas, mis on Monte Carlo rallil peaeesmärk

Hyundai rallimeeskonnas oma karjääri teist MM-tiitlit jahtiv Ott Tänak tõdes, et hetkel valdab neid päris palju teadmatust. Siiski minnakse Monte Carlos starti plaaniga võimalikult palju kilomeetreid koguda.

«Kuna hetkel on nii palju teadmatust, siis tuleks ralli probleemivabalt läbida. Nõnda saame võimalikult palju kogemusi uue autoga kihutamisel ja see on ka hetkel peaeesmärk. Monte Carlos pole niivõrd tähtis auto puhas võimekus. Olulisemal kohal püsib töökindlus ja sõitjate väiksed otsused, mis võivad kalliks maksma minna,» lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.